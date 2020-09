Montuoro, auguri a tutti i sindaci eletti

Dichiarazione del vicepresidente della Provincia di Catanzaro, Antonio Montuoro.

“Esprimo i miei più sinceri auguri a tutti i nuovi sindaci e amministratori eletti nei Comuni del catanzarese chiamati al voto e che si apprestano ad intraprendere un nuovo percorso di rappresentanza e di responsabilità nei rispettivi territori. Consapevoli delle difficoltà di questo momento storico, tra le risapute criticità in cui versano gli enti locali e la crisi causata dall’emergenza covid, oggi il ruolo dei sindaci diventa ancora più rilevante, essendo impegnati in prima linea accanto ai cittadini. L’auspicio è che, al di là delle appartenenze politiche, ogni amministratore possa interpretare il proprio mandato tenendo sempre al centro l’interesse delle proprie comunità, nella logica di quella sinergia istituzionale sempre più fondamentale per superare le difficoltà. L’obiettivo, all’indomani del voto, è quello di avviare un dialogo proficuo e improntato alla massima collaborazione con tutti i primi cittadini e gli eletti, instaurando un confronto diretto e continuo con l’ente intermedio guidato dal presidente Sergio Abramo. Così facendo, sono certo che, insieme e ciascuno per la propria parte, riusciremo a recepire e a dare seguito alle diverse istanze provenienti dai territori”.