Movimento Collevento, grave situazione di degrado in via Stretto Cappuccini

Nella giornata odierna, alcuni rappresentanti del Movimento “Collevento”- si legge in un comunicato stampa- da sempre molto vigile sui problemi del territorio catanzarese, hanno incontrato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Catanzaro, Domenico Cavallaro, al fine di sottoporre all’attenzione del medesimo la grave situazione di degrado ambientale in cui versa via Stretto Cappuccini.

Difatti, la zona, che si trova nello storico quartiere Pio X, è attualmente afflitta dalla perenne fuoriuscita di acque di scarico che, nel corso del tempo, hanno causato la formazione di folta vegetazione, nonché la presenza costante di odori nauseanti.

Tale situazione, già particolarmente dannosa per la salute dei residenti, è ancor più allarmante in virtù della vicina presenza del Parco “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (ex Ghiacciaia) che è solitamente frequentato da numerosi bambini.

L’Amministrazione Comunale, nella persona del dott. Cavallaro, ha tenuto a rassicurare i rappresentanti dell’Associazione “Collevento” – e, di conseguenza, tutti i residenti che alla stessa si erano rivolti – che la problematica verrà prontamente affrontata e, pertanto, si giungerà in tempi brevi alla bonifica del sito inquinato.