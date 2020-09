Notte violenta in centro, lite con feriti ai giardini di San Leonardo

Notte di violenza al centro della città. Intorno alle 23 in Piazza Montegrappa, in zona Giardini di San Leonardo, un gruppo di giovani di nazionalità marocchina è stato coinvolto in una violenta lite. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della Squadra Volante della Questura di Catanzaro. All’arrivo dei poliziotti si è scatenato un fuggi fuggi generale e gli uomini agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti hanno, per il momento, fermato due persone, una delle quali con evidenti segni di colluttazione sul corpo. Proseguono le indagini per capire la dimensione dei fatti e le motivazioni alla base di quanto accaduto.