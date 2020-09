Passaggio del Giro d’Italia 2020, ecco le vie interessate ai lavori a Catanzaro

Dovranno essere eseguiti lavori di ripristino delle sedi stradali interessate al passaggio del Giro d’Italia 2020. Per questo il comando della polizia municipale di Catanzaro ha istituito divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito ove neccessario insieme all’avanzata dei lavori nelle vie interessate ovvero: via Nazionale, viale Magna Grecia, viale Cassiodoro, viale degli Angioini, viale Brutium, viale dei Bizantini, viale De Normanni, via Nuova, via De Seta, corso Mazzini, piazza Matteotti, via Turco, viadotto Bisantis, viale De Filippis, tunnel Sansinato, sottopasso viale Europa. Il settore Gestione del territorio provvederà all’apposizione della segnaletica stradale 48 ore prima dell’inizio dei lavori.