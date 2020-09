Passaggio Giro d’Italia, Giunta approva finanziamento per lavori messa in sicurezze delle strade

Una tappa importante quello che il prossimo 7 ottobre vedrà i ciclisti del Giro d’Italia percorrere la Calabria da Mileto a Camigliatello Silano passando per alcune zone della nostra città. Proprio per questo, nella riunione di giunta di ieri riunitasi a Palazzo De Nobili, è stato deliberato il finanziamento per la messa in sicurezza delle strade che percorreranno i ciclisti nel nostro comune. La delibera di Giunta prevede una “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-22” approvato proprio per l’importanza dell’evento che consente di richiamare nell’atto “che l’evento sportivo promuove il brand Calabria e che a tal proposito il Dipartimento 6 – Infrastrutture-LL.PP.-Mobilità della Regione, giusta nota prot. 297926 del 17 settembre u.s. (allegato A), ha comunicato all’amministrazione provinciale di Catanzaro la concessione di un finanziamento complessivo pari ad € 333.114,33a favore dei comuni attraversati dal percorso della manifestazione finalizzato alla messa in sicurezza delle strade interessate”.

Variazione di bilancio consentita anche visto che in nota n. 22473 del 17 settembre 2020. (allegato B) si prende atto che l’Amministrazione provinciale di Catanzaro, sulla base dei sopralluoghi congiunti e valutata l’entità tecnica delle opere da eseguire, ha comunicato di disporre a favore del comune capoluogo di una quota del finanziamento suddetto pari ad € 123.114,33, destinando la rimanente parte pari ad € 210.000,00 alla messa in sicurezza delle strade provinciali.