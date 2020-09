Ufficio Acquedotti: Domani interrotta erogazione acqua nel quartiere Lido

A seguito dei lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando la rete idrica comunale, con riferimento alla realizzazione del nuovo nodo idrico in via Izzi de Falenta, domani mercoledì 23 settembre, dalle ore 7 fino al termine dei lavori, sarà interrotta l’erogazione dell’acqua nel quartiere Lido.

Lo comunica l’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili specificando che l’interruzione, resasi necessaria per consentire l’intervento nell’ambito del progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche comunali, riguarderà le seguenti zone: SS106 compresa l’area tra la rotatoria centro commerciale Le Fontane e la rotatoria Giovino, via Izzi de Falenta bassa, località Giovino, zona porto tra via Sant’Elena e via Martiri di Cefalonia. La normalizzazione è prevista nell’arco del pomeriggio di domani.