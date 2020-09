Omicidio Berlingeri, chiesto l’ergastolo per l’insospettabile coppia killer chiesto l’ergastolo

L’insospettabile coppia omicida. Il perito elettronico e l’infermiera. Marco Gallo e Federica Guerrise. Sono loro ad essere tornati davanti ai giudici oggi , durante l’udienza che si è tenuta presso la corte d’Assise di Catanzaro, per il processo in cui sono imputati come responsabili per l’omicidio Berlingeri, avvenuto a Lamezia qualche tempo dopo un altro efferato fatto di sangue, per il quale è accusato Gallo, quello in cui restò vittima l’avvocato Pagliuso. Per la morte di Berlingeri, l’accusa ha chiesto di punire i due coniugi con l’ergastolo. Difesa e parti civili, hanno fatto le loro arringhe finali, la difesa, ovviamente, ha cercato di smontare le varie tesi accusatorie, mettendo in discussione quelle che sono le varie ricostruzioni tecniche peritali e ha chiesto l’assoluzione. Il processo riprenderà il 18 novembre alle ore 10 per la replica della Procura e poi la Corte si ritirerà in camera di consiglio per decidere.