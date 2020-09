Polimeni e Pisano: “Ricordare Nicola Dardano è un atto doveroso”

“Non possiamo che condividere la proposta di commemorare in maniera ufficiale la figura di Nicola Dardano”.

Lo hanno affermato il capogruppo di Catanzaro con Abramo, Giuseppe Pisano, e il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni. “Abbiamo letto con attenzione e interesse la lettera che è stata protocollata in Comune dagli autorevoli promotori di questa iniziativa, Pino Casale, Michelangelo Frisini, Marcello Furriolo, Antonio Gigliotti, Giuseppe Marcucci e Mario Saccà. E siamo perfettamente d’accordo con loro: a 15 anni dalla sua scomparsa assume una evidente necessità che la città ricordi uno dei più grandi politici che ha saputo esprimere. Nicola “Ninì” Dardano è stato protagonista positivo della politica del capoluogo per un lungo pezzo del Novecento. E bisogna sottolineare che, per ricordarlo, si era mosso in passato anche Domenico Tallini, attuale presidente del Consiglio regionale che era legato a Dardano da un’amicizia vera e sincera ben al di là dei confini ideologici e di partito. Riprendere quel discorso interrotto, hanno ragione i promotori, è un obbligo morale che l’amministrazione comunale ha il dovere di fare. Per questo motivo, nei prossimi giorni incontreremo i sei promotori dell’iniziativa per individuare tempi e modi e celebrare Nicola Dardano nel modo in cui merita”.