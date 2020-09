“Scopri Catanzaro”, sfida a colpi di cultura e tradizione

Promuovere la città di Catanzaro, i suoi paesaggi, l’arte e la cultura attraverso il gioco e la curiosità è l’obiettivo di “Scopri Catanzaro”, il game contest al quale sarà possibile partecipare dal 28 settembre al 22 novembre scaricando con un semplice click l’app Wicontest ideata dalla Planet Mutimedia srl. Un’iniziativa nuova, una sfida a colpi di cultura e tradizione prima nel suo genere in Italia, divertente e coinvolgente, a cui l’Assessorato al turismo del Comune di Catanzaro e altri partner commerciali hanno partecipato per portare avanti il progetto di sviluppo turistico del capoluogo di regione.

Dal gioco al marketing territoriale.

“Il contest che lanciamo oggi è un quiz a cui potranno partecipare utenti nazionali e non solo viste le importanti sponsorizzazioni – ha affermato l’assessore Alessandra Lobello durante la conferenza stampa di presentazione del progetto di questa mattina a palazzo De Nobili – ci saranno domande inerenti la nostra tradizione culinaria, la storia, l’arte della seta, abbiamo cercato di valorizzare le nostre peculiarità territoriali per farle conoscere ai catanzaresi e non solo.”

Il progetto di marketing territoriale è stato portato avanti utilizzando anche i proventi derivati dalle imposte di soggiorno versate dagli albergatori al Comune, per supportare le strategie di implementazione turistica della città: “Ringrazio gli albergatori che hanno collaborato pienamente al tavolo tecnico con l’assessorato al turismo, che sta portando avanti una serie di progetti, che hanno fatto registrare un incremento del turismo anche in una stagione estiva difficile come quella trascorsa.”

Catanzaro nel grande circuito di “Scopri l’Italia” tra foto, video e curiosità.

Per due mesi sarà possibile sfidarsi al “Catanzaro game contest” con la possibilità di vincere i premi messi in palio grazie alla partecipazione dei commercianti, mentre per un intero anno la città avrà la possibilità di essere inserita nel grande circuito di “Scopri l’Italia”, un contenitore pieno di curiosità, video, foto e pacchetti turistici a disposizione dei suoi utenti.

“Sono orgoglioso di presentare il primo game project ideato su una città e lo sono ancora di più perché si tratta della mia – ha detto Emanuele Gambino amministratore di Planet Multimedia – il nostro obiettivo è quello di coinvolgere i giovanissimi che spesso non conoscono il territorio ma non solo, perchè potrà essere usata con facilità e coinvolgimento anche dagli adulti. La nostra app è di tipo virale e di semplice utilizzo, promuovendone la sua condivisione ad esempio ogni utente potrà accumulare punti utili per vincere premi.”

Il progetto si diffonderà anche nelle scuole: imparare giocando si può.

Basterà quindi scaricare l’app e iniziare a giocare sfidando amici, parenti o utenti dall’altra parte del mondo con la possibilità di partecipare a live game con personaggi di spicco della città.

“La nostra idea nuova e divertente è nata durante il lockdown – ha detto Graziella Cirillo, project manager del progetto – ci siamo sempre occupati di progetti dal vivo e vista l’emergenza sanitaria abbiamo pensato a qualcosa di innovativo che potesse da un lato accrescere il sapere e dall’altro divertire. Catanzaro game contest, attraverso il gioco e il divertimento sarà in grado di veicolare tante informazioni circa la nostra cultura, un nuovo modo di imparare giocando”.

Il prossimo obiettivo della Planet Multimedia è infine quello di diffondere il progetto in tutte le scuole d’Italia per stimolare la curiosità dei ragazzi e offrire alla città di Catanzaro una nuova vetrina sul mondo.