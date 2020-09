Girifalco, tranciati i cavi del canale 119 Tele Magna Graecia

Tranciati i cavi del canale 119 Tele Magna Graecia di Girifalco. A renderlo noto è Giuseppe Rosanò, presidente dell’associazione Girifalco TV. Un’istituzione a Girifalco, sempre pronto con la sua telecamera a riprendere e immortalare la vita del paese.

Il fatto è accaduto lunedì sera: alle 20.11 sono, infatti, stati tranciati i cavi all’esterno fino all’antenna principale.



L’associazione tutta ha sottolineato quanto segue: “Vogliamo ringraziare tutti voi per gli attestati di stima e solidarietà ricevuti in queste ore. Le vostre parole ci danno la forza per andare avanti. Ed è quello che faremo! Vogliamo, altresì, ringraziare tutti per le molteplici iniziative intraprese al fine di raccogliere fondi per sanare i danni. In tal senso vogliamo precisare che, pur ringraziandovi immensamente, NON c’è bisogno di promuovere raccolte fondi specifiche. Per fortuna i danni non sono ingenti e saranno sanati con l’aiuto delle istituzioni. Grazie a tutti”, conclude Rosanò.