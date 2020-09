Giunta, Abramo: “Niente rialzi su aliquote e detrazioni Imu”

La giunta comunale, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha approvato la proposta di conferma delle aliquote e delle detrazioni Imu già in vigore dall’anno scorso. L’atto verrà adesso sottoposto al vaglio del Consiglio comunale.

L’esecutivo, assistito dalla segretaria generale di Palazzo De Nobili, Vincenzina Sica, ha dunque varato la delibera relazionata, in qualità di assessore al Bilancio, dallo stesso primo cittadino. “Con la proposta di conferma delle aliquote e delle detrazioni già in vigore per l’Imposta municipale unica, quindi senza alcun rialzo per i catanzaresi – ha sottolineato Abramo -, l’amministrazione ha voluto proseguire la sua azione di mantenimento delle tariffe per non gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, tanto più importante in un momento in cui le famiglie stanno ancora risentendo dalla crisi causata dal coronavirus. Azione, questa, che è resa possibile dalla costante attenzione ai conti che il Comune ha fissato come principio cardine della propria agenda politico-amministrativa. Sono sicuro – ha concluso Abramo – che il Consiglio, l’organo titolato a votare questa delibera di giunta, affiancherà la decisione della giunta approvando e varando a tutti gli effetti questa fondamentale deliberazione”.