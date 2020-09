Grandi eventi, annullato in autotutela l’avviso della Regione Calabria

Annullato in autotutela l’avviso pubblico per l’attribuzione del marchio regionale dei grandi eventi. E’ quanto scritto nel decreto della Regione Calabria datato 21 settembre. In sostanza, secondo quanto riportato nell’atto: “in fase di espletamento della procedura, già in data precedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché durante il periodo di istruttoria del Rup e dei lavori della commissione di valutazione all’uopo nominata, sono avvenute indebite “consultazioni e download” di taluni files relativi alla procedura medesima, solo recentemente riscontrate, come da documentazione in atti, note prot. nn. 272279 e 272283 del 10 settembre 2020, e note prot. n. 295390 del 16 settembre 2020 e n. 297533 del 17 settembre 2020, per le quali l’Amministrazione sta procedendo a tutelarsi nelle sedi opportune”.