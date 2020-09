Ritornano in classe gli alunni degli istituti superiori di secondo grado della città e questa mattina è festa all’apertura dei cancelli, dove prima di entrare i ragazzi non sembrano rispettare le raccomandazioni di distanziamento sociale.

All’interno dell’istituto Fermi del quartiere marinaro è invece tutto organizzato per affrontare in sicurezza le lezioni frontali. Necessaria dunque la collaborazione tra studenti, scuola e famiglie e attenzione e sensibilità al distanziamento per contenere l’emergenza.

Seguirà articolo dettagliato.