Strategie di prossimità a contrasto delle povertà educative minorili, lunedì la presentazione

Si svolgerà lunedì 28 settembre 2020, alle ore 16.00 presso il Centro sociale Aranceto, in Catanzaro alla via Salemi n. 1, la conferenza stampa per la presentazione di “Vicino a te… Strategie di prossimità a contrasto delle povertà educative minorili”, progetto promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà e selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto, della durata di 30 mesi, è articolato in diverse fasi e verrà realizzato anche grazie alla partnership con:

– Ufficio Scolastico Regionale;

– Centro di Giustizia minorile di Catanzaro;

– Tribunale per i Minorenni di Catanzaro;

– Comune di Catanzaro;

nonché con le associazioni:

– C.a.m. Gaia;

– Meet Project;

– Kinema;

– Asd Catanzaro Basket;

– Asd Catanzaro Rugby;

– Asd Pantere Nere;

prefiggendosi lo scopo di coinvolgere oltre 200 minori residenti nel quartiere Aranceto di Catanzaro in attività ludico-sportive-artistiche-ricreative, interagendo anche con gli altri residenti e coinvolgendo mediatori culturali, cd. maestri di condominio, con l’attivazione di percorsi di legalità e cittadinanza attiva.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.