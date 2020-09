Tamponi negativi per i dipendenti del Bar Condorelli: lo sfogo del titolare

Riceviamo e pubblichiamo

Egregio Direttore

Le scrivo questa mia per segnalarle l’inconsistenza di alcuni concittadini catanzaresi che, come se non fossero bastati 4 mesi di chiusura totale delle attività commerciali, continuano, non si sa bene con quale obiettivo, a buttare benzina sul fuoco della paura delle persone creando ancora più danni alle già martoriate economie locali di imprenditori e cittadini.

Succede che la mia attività, che ho ereditato da mio padre e da una lunga tradizione dolciaria familiare, è oggetto di mirate notizie diffamatorie secondo le quali il personale impiegato presso la mia pasticceria sarebbe stato infettato dal Coronavirus e per tanto le nostre attività sarebbero chiuse.

Non so bene chi di preciso abbia messo in giro certe voci infondate, ma per levare ogni dubbio ho fatto sottoporre a tamponi per l’individuazione del Covid-19 tutti i miei dipendenti e le persone coinvolte a ogni titolo nella mia attività.

Il risultato, ovviamente è negativo, di questo non avevo dubbi visto che la mia azienda è sanificata ogni giorno con attrezzature e prodotti certificati e conformi alle leggi in vigore.

Tuttavia, la mia domanda permane.

Non capisco a chi possa giovare diffondere notizie false che sia per la mia azienda o per le altre che egregiamente mandano avanti il proprio lavoro su un territorio che, già prima del virus, era terreno poco fertile per ogni iniziativa imprenditoriale.

Questa lettera, esimio direttore, ha l’obiettivo di esortare coloro che continuano a minare la nostra società con notizie infondate a smettere di raccontare falsità perché il lavoro è una cosa seria e senza di questo sono a rischio le famiglie di imprenditori e lavoratori catanzaresi e calabresi in genere.

Inoltre, esorto questi buontemponi a indossare non una ma due mascherine; una a proteggerli dal virus, l’altra che li nasconda qualora lo sguardo di cittadini senzienti cadesse sul loro viso e gli provocasse spaventi e malori indesiderati.

Cordiali saluti.

Bar Pasticceria Tabacchi

Claudio Condorelli