E’ suonata la prima campanella anche per il Liceo Classico Galluppi che ha accolto nuovamente studenti e insegnanti chiamati a convivere con le nuove regole anti-covid. All’esterno dell’edificio l’obiettivo è stato quello di limitare il più possibile gli assembramenti garantendo ingressi scaglionati per fasce orarie sia all’entrata che all’uscita.

Indossando la mascherina e mantenendo le debite distanze, i ragazzi sono entrati poi nelle rispettive classi che, in alcuni casi, hanno cambiato volto per garantire la necessaria allocazione dei monobanchi. Abbattendo le pareti divisorie che prima dividevano due classi, sono stati ricavati ambienti anche di circa 80 mq per assicurare il necessario distanziamento.