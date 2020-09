Covid, Boris Johnson salvato da un medico catanzarese. Lui se ne dimentica, Severgnini glielo ricorda

Pandemia in corso, da mesi. Fare la gara a chi l’ha gestita meglio e a quale popolazione si sia comportata in maniera civile è già un pizzico vomitevole. Ma tant’è. Ancora più sgradevole quando a fare paragoni ed etichettare gli italiani piuttosto che gli inglese come popolo “libero” o indisciplinato siano i capi di Stato. Boris Johnson non la manda proprio giù e tira fuori la grottesca esternazione che “gli italiani rispettano le regole perchè sono un po’ servi”. Insomma, il primo ministro inglese prima ci accusava di essere indisciplinati e ora, quando non riesce a tirar fuori il suo Paese dallo stato di emergenza sanitaria, sostiene che l’Italia ha la situazione sotto controllo perchè siamo servi. Mattarella ha puntato i piedi ricordando che gli italiani sono semplicemente seri e intelligente. Beppe Severgnini, su corriere.it, ha ricordato a Boris un piccolo dettaglio: ha avuto il covid e l’ha salvato un medico italiano, di Catanzaro precisamente.