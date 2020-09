IC Casalinuovo, i volontari della Protezione Civile misureranno la temperatura agli alunni

Ci saranno i volontari della Protezione Civile a misurare la temperatura, lunedì mattina, agli alunni di tutti i plessi dell’IC Casalinuovo di Catanzaro grazie all’ausilio di termoscanner.

Il provvedimento, che sarà predisposto dal sindaco Sergio Abramo e che verrà comunicato ufficialmente alla scuola nelle prossime ore, tranquillizza i genitori, che nei giorni scorsi sono stati in apprensione per il focolaio covid partito dalla palestra del quartiere Lido e che aveva messo in allarme soprattutto le famiglie degli alunni frequentanti il plesso – Aranceto.

“Non abbiamo ancora il quadro completo della situazione – ha detto il presidente del Consiglio di istituto Francesco Citriniti – ma sappiamo che i genitori lunedì accompagneranno i propri figli a scuola anche in virtù della decisione presa dall’istituzione comunale di misurare la febbre all’ingresso. Ciò non toglie che saremo tutti molto attenti e applicheremo le altre disposizioni di sicurezza raccomandate.”