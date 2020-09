Pregiudicato evade, l’arresto è convalidato ma lui resta libero

Uscito dal carcere non ci ha messo molto a delinquere di nuovo. Lo scorso 22 settembre i carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, nel transitare con una pattuglia, notavano Gianluca Pirroncello, già noto alle forze dell’ordine all’altezza del Centro Commerciale “Le Fornaci”. L’uomo alla vista dei militari, si dava alla fuga facendo inizialmente perdere le proprie tracce ma venendo poco dopo sorpreso nei pressi della propria abitazione.

Condotto presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Catanzaro Lido, veniva dichiarato in stato di arresto per evasione. Nella mattinata di ieri si è svolta l’udienza per direttissima all’esito della quale è stato convalidato l’arresto e l’uomo, difeso da Elio Bruno, è stato liberato.