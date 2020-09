Pulizia tombini, tutto fermo e la Commissione Lavori pubblici del Comune interroga il sindaco

Prime piogge primi problemi. Sempre uguali però, sempre irrisolti. La Commissione consiliare lavori pubblici e Ambiente del Comune di Catanzaro ha incontrato l’assessore al ramo ed il funzionario Franco Greco. Oggetto della discussione la pulizia, ancora non effettuata, dei canali e fossi di scolo ovvero delle caditoie stradali di raccolta delle acque meteoriche. Gli interventi fatti, secondo quanto segnalato più volte dai singoli consiglieri comunali, come Riccio e Gallo, e come ribadito oggi, sono stati insufficienti e realizzati, sempre secondo quanto si legge nel verbale di commissione, senza le dovute prescrizioni di legge. tutte le caditoie sarebbero occluse da rifiuti di ogni genere. Situazione di pericolo anche all’ingresso della scuola Croci di Santa Maria, dove il canale di raccolta delle acque piovane, si trova all’ingresso del plesso scolastico e risulta essere intasato in tutte le sue parti con grave rischio per alunni e docenti.

Alla fine della riunione la Commissione ha ribadito , e messo per iscritto, che da mesi si è cercata una interlocuzione con il settore lavori pubblici. Tentativo fallito poichè nessuna risposta, in termini di interventi o in termini di programmazione è stata data.