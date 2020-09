Stalettì, sindaco ordina isolamento sanitario ad una donna

Con ordinanza numero 81 del 18 settembre 2020 il sindaco di Stalettì, Alfonso Mercurio, ordina ad una signora residente in località Capanello di rispettare l’isolamento sanitario obbligatorio per il periodo che va dal 18 settembre al 1 ottobre compreso. Nell’ordinanza si invitano anche tutte le persone che sono entrate in contatto con la donna obbligata alla quarantena di darne notizia al fine di avviare la procedura di controlli per tutelare la salute pubblica. La signora non deve lasciare l’attuale domicilio dove è predisposta sorveglianza attiva.