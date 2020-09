Positivo al Covid un giovane dipendente di un negozio di detersivi

Coronavirus: registrato un caso di positività in un negozio di detersivi sito nel quartiere Mater Domini. Il giovane che lavora presso l’esercizio commerciale è risultato positivo al tampone mentre la collega è in attesa di effettuarlo. I titolari hanno chiuso il negozio per procedere agli interventi di sanificazione.

Il caso del giovane potrebbe essere legato alla catena del contagio sviluppatesi nelle ultime settimane tra Gimigliano e il capoluogo.