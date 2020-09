FdI:” Norma Cossetto simbolo degli infoibati del ’43, Catanzaro dedichi una via”

Intitolare una strada a Norma Cossetto nella città di Catanzaro”. È questa la richiesta del Circolo “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia della Marina di Catanzaro fatta all’Amministrazione Comunale. “In vista delle iniziative – dichiara Sonia Libico, Portavoce del Circolo “Almirante” di FdI – che si terranno in tutto il territorio nazionale per ricordare la giovane martire istriana violentata e gettata in una foiba tra il 4 ed il 5 ottobre del 1943 dai partigiani comunisti slavi, il nostro Circolo sta organizzando per il prossimo sabato 3 ottobre una manifestazione celebrativa con lo scopo di raccontare e ricordare nel tempo una figura così emblematica dei drammi e delle sofferenze delle donne dell’Istria e della Venezia Giulia negli anni che vanno dal 1943 al 1945. Per far conoscere alle nuove generazioni – continua Sonia Libico – la storia di Norma Cossetto e custodire nella memoria il suo eroico ricordo, chiediamo all’Amministrazione Comunale di Catanzaro l’intitolazione di una strada in sua memoria. Contestualmente, invitiamo la comunità cittadina a partecipare alla manifestazione in ricordo di Norma Cossetto che si terrà sabato 3 ottobre alle 17,00 nel piazzale Martiri delle Foibe in località Giovino nel quartiere marinaro della città alla presenza dei vertici del nostro partito.”