I consiglieri provinciali di maggioranza ricordano Leo Pisano

“Ha impresso un segno indelebile nella politica catanzarese. La sua morte lascia un vuoto incolmabile ed è impossibile non esprimere, in questa triste circostanza, un pensiero che ricordi quanto grande sia sempre stata la sua lealtà e il suo essere un grande uomo”.

Lo hanno detto i consiglieri provinciali di maggioranza, esprimendo il cordoglio per la scomparsa di Leo Pisano. “Un abbraccio particolarmente affettuoso – hanno concluso – giunga ai suoi familiari in questo momento di enorme tristezza per la perdita di una persona speciale come Leo”.