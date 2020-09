La Squadra Volante lo ferma in stato di ebbrezza e lo porta in ospedale, lui fugge con la flebo nel braccio

Ha provato in tutti i modi a fuggire. Persino scappando dal Pronto soccorso dell’ospedale ancora con una flebo nel braccio. Ma alla fine è stato rintracciato e fermato dalla Squadra Volante della Questura di Catanzaro. I fatti la scorsa notte quando i poliziotti hanno fermato, in zona sud, un cittadino straniero in evidente stato di ebbrezza. È stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per trasportarlo in ospedale. Arrivato al Pugliese però l’uomo è riuscito a sfuggire. Sono stati ancora una volta due equipaggi della Squadra Volante a rintracciarlo in centro, dopo aver setacciato le zone limitrofe. L’uomo è stato ricondotto in ospedale dove, dopo le cure, è stato denunciato e condotto negli uffici della Questura dove è stato predisposto il fermo in attesa di ulteriori decisioni.