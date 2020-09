Tallini ricorda Leo Pisano: “Persona leale che rispettava l’amicizia”

“La scomparsa di Leo Pisano non può che rattristare coloro – ed io tra questi – che lo hanno conosciuto da vicino, apprezzandone in profondità l’intelligenza e la sensibilità. Sono stato un suo oppositore quando sono entrato nel 1980 in Consiglio comunale e lui ricopriva la carica di vicesindaco. Questo non mi ha impedito, negli anni e nelle altalenanti vicende della politica e della vita, di portargli stima e amicizia.

Leo seguiva sempre con interesse la politica e le sue evoluzioni e si dimostrava sempre attento a tutto ciò che accadeva in città e nella sua Montauro. Era una persona leale e rispettava l’amicizia. Sarà molto triste non vederlo più su corso Mazzini nella sua consueta passeggiata serale, con i suoi amici inseparabili, a parlare di politica e di vita cittadina”. Così il presidente del consiglio regionale Mimmo Tallini in ricordo di Leo Pisano.