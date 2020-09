Gironda: “Rimuovere cartellone di limitazione al traffico mezzi pesanti su strada che collega Gagliano con Gimigliano”

Rimuovere il vecchio cartellone di limitazione al traffico dei mezzi pesanti sulla strada che collega il quartiere Gagliano con Gimigliano. È questa la richiesta del consigliere comunale Francesco Gironda che da settimane ha sollecitato gli uffici competenti della Provincia per togliere dalla carreggiata una segnaletica non più in vigore. Nel tratto di strada, inoltre, é presente anche una fermata per gli autobus e i conducenti hanno evidenziato più volte il disagio. Gironda auspica, dunque, che la problematica possa essere risolta al più presto.