Impegnare stabilmente due operai Catanzaro Servizi nella manutenzione di Villa Margherita

Un impegno diretto affinché due operai della Catanzaro Servizi possano essere stabilmente impegnati nella cura, manutenzione e vigilanza quotidiana di Villa Margherita. E’ la richiesta al sindaco Abramo condivisa dalla commissione igiene ambientale e sottoscritta, oltre che dal presidente Eugenio Riccio, anche dai consiglieri Antonio Angotti, Enrico Consolante, Manuela Costanzo, Sergio Costanzo, Roberta Gallo, Luigi Levato, Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Agazio Praticò.

Nella missiva inviata formalmente al primo cittadino, prendendo atto delle difficoltà espresse dall’assessore all’ambiente Domenico Cavallaro nella gestione della villa, si evidenzia che il polmone verde del centro storico necessita di cure continue e giornaliere. “Il recupero ed il rilancio del centro storico cittadino – affermano i consiglieri – non può che passare dal far ritornare Villa Margherita, luogo dell’anima per tante generazioni di catanzaresi, agli antichi splendori”.