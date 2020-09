Lavori Bellavista, ai residenti della via un pass provvisorio valido per il locale parcheggio

L’Amc Spa, l’azienda che gestisce la mobilità pubblica per la città di Catanzaro, comunica che i residenti di via Bellavista potranno usufruire di un pass temporaneo gratuito per l’utilizzo dell’area parcheggio “Bellavista”, con annesso ascensore panoramico, da oggi, 28 settembre all’8 ottobre 2020, dalle ore 8.30 alle ore 20.30. Ogni nucleo familiare avrà diritto ad un pass.

La decisione della società, presa di concerto con il sindaco Sergio Abramo, è stata presa in considerazione dell’ordinanza n.306 del 10 settembre 2020, con la quale il Comando di Polizia Municipale di Catanzaro ha disposto, in via temporanea ed urgente, il divieto di sosta per 10 giorni, dalle ore 7 del 28 settembre, con rimozione ambo i lati e divieto di transito, dall’intersezione di Corso Mazzini a Via Nuova, al fine di eseguire lavori sulla pavimentazione stradale.

L’azienda precisa che il parcheggio di Bellavista sarà incustodito e privo del servizio ascensore panoramico, dalle ore 20.31 alle ore 8.29 e che l’Amc rimarrà esonerata da ogni responsabilità.

Il pass temporaneo può essere richiesto presso gli uffici dell’Amc.

Coloro che sono già in possesso del pass gratuito, rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, per la zona interessata dalla predetta ordinanza, potranno utilizzarlo per usufruire del servizio indicato senza farne ulteriore richiesta.

Inoltre, possono essere richiesti pass per la seconda e terza auto, con tariffe agevolate, sul sito dema.comunecatanzaro.it/portale/.