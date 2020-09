Iniziate le audizioni della Commissione antimafia a Catanzaro

La Commissione parlamentare antimafia e’ arrivata nella Prefettura di Catanzaro, dove oggi e domani terra’ una serie di audizioni sul tema della lotta alla ‘ndrangheta. “C’e’ tanto da lavorare”, ha detto il presidente della Commissione, Nicola Morra, parlando con i giornalisti all’arrivo dell’organismo bicamerale d’inchiesta nel capoluogo calabrese. “Oggi – ha proseguito Morra – la Dda di Reggio Calabria ha effettuato un’operazione significativa, ci sono indagati e ordinanze per concorso esterno. Si deve capire che non c’e’ soltanto il 416 bis, cioe’ l’associazione a delinquere di stampo mafioso, ma c’e’ anche l’articolo 110 del codice penale, che e’ il concorso esterno, per cui – ha rilevato il presidente dell’Antimafia – quelli che apparentemente sono puliti lo sono, appunto, apparentemente”.

A sua volta, Wanda Ferro, segretario della Commissione parlamentare antimafia, ha cosi’ illustrato le finalita’ della visita dell’organismo bicamerale d’inchiesta a Catanzaro: “Auspichiamo che questi due giorni siano per noi un motivo di arricchimento ma anche la possibilita’ di supportare coloro che quotidianamente combattono tante piaghe che esistono non solo in Calabria ma in tutt’Italia. Ovviamente – ha sostenuto Ferro – questa e’ un’attenzione importante su una regione del Sud, qual e’ la nostra Calabria, dove credo si possa estirpare il male piu’ grande che e’ la ‘ndrangheta. Si lavora a 360 gradi nella consapevolezza di essere accompagnati da uomini coraggiosi e che hanno l’interesse di dare una mano. Al legislatore – ha concluso il segretario dell’Antimafia – spettera’ anche la capacita’ di mettere in piedi norme che possano tutelare sempre di piu’ i cittadini e che possano far capire che non c’e’ un se o un ma su quale parte stare”. La Commissione ascoltera’ oggi, tra gli altri, i vertici della magistratura del Distretto giudiziario di Catanzaro, tra cui il procuratore capo della Dda, Nicola Gratteri, i vertici delle forze dell’ordine sul territorio, i direttori di alcuni istituti di pena, mentre domani saranno sentiti, tra gli altri, i commissari straordinari dell’Asp di Catanzaro, gli imprenditori testimoni di giustizia Andrea Dominijanni e Rocco Mangiardi, ed esponenti del mondo produttivo e imprenditoriale e dell’associazionismo calabrese.