Tentato furto in un’attività commerciale del centro storico dove alcuni malviventi hanno provato a scardinare una finestra e hanno forzato una zanzariera ma non sono riusciti ad entrare. Sono scappati prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno immediatamente fatto partire le indagini per la ricostruzione dei fatti ma soprattutto per individuare i malviventi. Il fatto è acccaduto all’attività commerciale “Fika” in via Duomo.