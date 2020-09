Alema Sport, il titolare: “Tamponi tutti negativi, la palestra rimane aperta”

“Siamo sempre attenti e scrupolosi al rispetto delle norme anti covid e, dopo aver effettuato i tamponi e avuto autorizzazioni dall’Asp, la nostra palestra rimane aperta”. E’ quanto ha dichiarato il titolare dell’Alema Sport, il professore Antonio Raione, conosciuto in città anche come preparatore atletico del Catanzaro e stimato professionista del settore. L’istruttore risultato positivo al covid-19, secondo quanto riferisce Raione, “non è mai entrato in contatto con i soci della palestra Alema perchè insieme ad un altro collega si occupa di attività sportive correlate che si effettuano in una sede distaccata rispetto alla sala di pesistica e altre discipline. Ovviamente , nonostante questo, ci siamo tutti sottoposti a tampone che è risultato negativo, compreso il professor Talotta che lavora a stretto contatto con lui. Soltante due ragazze hanno svolto attività di funzionale insieme all’istruttore positivo, sempre attento alle norme di misure anti covid, ed entrambe risultano negative. Abbiamo contattato l’Asp che , dopo aver vagliato la situazione, ci ha fatto sapere di essere in totale conformità e rispetto delle norme e ci consente di lavorare in piena sicurezza come abbiamo fatto finora”.

Quello che preoccupa, evidentemente, non è assolutamente il presunto focolaio all’Alema Sport bensì i diversi casi che si stanno riscontrando nel quartiere Lido ma che non sono riconducibili alla catena di contagio della palestra.