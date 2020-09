Autoservice: da 20 anni un punto di riferimento per gli automobilisti catanzaresi

Autoservice Srl nasce nell’anno 2000 in via lucrezia della valle n.69 da un gruppo di imprenditori catanzaresi l’Autoservice s.r.l. centro di revisioni per auto e moto. Con il passare degli anni e il crescente numero di clienti – ricorda oggi l’azienda – decidono di allargare il loro portafoglio di servizi con il noleggio di auto e furgoni. Il centro revisioni è perfettamente attrezzato con macchinari di ultima generazione come da normativa della motorizzazione civile. Il centro revisioni per la sua posizione puo’ servire comodamente tutta la provincia di Catanzaro.

Portando la propria auto/moto presso l’ufficio di via lucrezia della valle gli addetti si occuperanno di tutto . L’Autoservice con la sua organizzazione articolata , con il personale altamente specializzato, con la sua grande professionalità è veramente in grado di risolvere ogni problema inerente l’autovettura, controlli, collaudi, e revisioni di qualsiasi autoveicoli all’Autoservice s.r.l ed al presidente sig. Salvatore Lamanna l’augurio di un proficuo e duraturo lavoro.

Tutte le autovetture in transito presso il centro revisioni saranno sottoposte a sanificazione a tutela della salute dei clienti e del personale con prodotti di protocollo certificato senza alcun costo aggiuntivo.