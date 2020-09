Catanzaro promossa in ‘qualità dell’aria’, la soddisfazione del sindaco Abramo

Dichiarazione del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

“Catanzaro ha conquistato un bel 7 in pagella per la qualità dell’aria nel rapporto stilato da Legambiente che analizza i livelli di inquinamento in 97 città italiane. Il Capoluogo calabrese, grazie anche alla sua naturale conformazione, è l’unica città al Sud, insieme a Enna, a essere nel ristretto gruppo di Comuni che nell’arco di cinque anni hanno raggiunto un giudizio sufficiente. Si tratta di un risultato importante, maturato proprio durante il periodo delle amministrazioni da me guidate, e che tiene conto della programmazione portata avanti sul fronte della tutela del patrimonio ambientale e naturalistico del territorio e mirata a porre le basi di una città sempre più ecosostenibile.

Un’attenzione costante che viene profusa in primis sul sistema depurativo, oggetto di una manutenzione costante, e sulla gestione del ciclo dei rifiuti sia dal punto di vista impiantistico, che da quello della raccolta urbana. L’amministrazione, infatti, nell’affidamento del servizio alla Sieco, ha imposto che la dotazione dei mezzi, utilizzati ogni giorno in città, venisse rinnovata e integrata periodicamente, con l’obiettivo di salvaguardare la qualità dell’aria e limitare le emissioni CO2.