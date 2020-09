Commissione antimafia, Falvo: vanno rafforzati anche i tribunali

“L’emergenza ‘ndrangheta nel territorio di Vibo Valentia è da tanti anni la prima emergenza del Distretto di Catanzaro, d’altra parte non ne ha fatto mistero neanche il procuratore Gratteri”. Lo ha affermato il procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, parlando con i giornalisti al termine della sua audizione in Commissione parlamentare antimafia, in missione nella Prefettura di Catanzaro. “Ci sono altri territori problematici in Calabria, ma Vibo – ha aggiunto Falvo – è sicuramente quello più critico, ma forse a livello nazionale, non solo locale. Lo sforzo investigativo della Dda è stato notevole, del resto lo si è visto e si vedrà ancora”.

Nella sua audizione in Commissione antimafia, Falvo ha sottolineato le carenze degli organici negli uffici giudiziari: “Il territorio di Vibo Valentia meriterebbe una dotazione nettamente superiore, e non mi riferisco solo alla Procura ma anche al Tribunale, perché non c’è solo la Procura di Vibo che manda volumi al Tribunale di Vibo, ma c’è anche la Dda, se il Tribunale non viene rinforzato non so come faccia a fare fronte”.

“Questo – ha spiegato il procuratore – è il problema forse principale che ho evidenziato e che credo sia stato colto positivamente dalla Commissione”.

Secondo Falvo “la ‘ndrangheta non la sconfiggiamo con le operazioni antimafia, purtroppo, quelle aiutano, sono necessarie per dare un segnale. Bisogna creare le condizioni affinché i giovani non si avvicinino alla criminalità e abbiano un’alternativa. In questo molto ci deve mettere anche la politica e l’amministrazione, che – ha sostenuto il procuratore di Vibo Valentia – devono far sì che si creino le queste condizioni. Le istituzioni a Vibo ci sono, sono unite e fanno fronte comune, anche con la Dda, da questo punto di vista le cose vanno benissimo. C’è però tanto da lavorare, e tanto sta lavorando la Dda”.

Falvo infine ha accolto positivamente l’intenzione, manifestata dal presidente Nicola Morra, di una missione ad hoc della Commissione antimafia a Vibo Valentia nei prossimi mesi: “Sono contento – ha concluso il procuratore – di questa attenzione verso un territorio particolarmente problematico”.