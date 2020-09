“Che la città sia una giungla e sia maltratta dal punto di vista igienico sanitario in molte zone ormai è evidente a tutti. Dai quartieri più frequentati fino alle vie principali per poi arrivare alla periferia lo scenario è sempre lo stesso, erba alta e degrado. Che i lavori di diserbo, disinfestazione e tutto quello che riguarda la pulizia siano stati fatti male e, a mio avviso, molto in ritardo rispetto a quello che accade in altre città è un dato di fatto. E nemmeno con l’avvio dell’anno scolastico i marciapiedi e le strade si sono presentate con un aspetto decoroso. E’ quanto si legge in un comunicato stampa del consigliere comunale di FarePerCatanzaro, Cristina Rotundo.

Basta guardare e percorrere in particolare via Corrado Alvaro, nello specifico il percorso che porta dai frequentati campetti sino al noto supermercato dove lo spettacolo è a dir poco aberrante. Erba alta che intralcia completamente la visibilità della strada rendendo pericoloso tutto il tratto e i bordi trasformati, un po per inciviltà e un po per noncuranza degli addetti ai lavori, in una vera e propria discarica che evidentemente non è stata mai notata o forse completamente ignorata . Insomma uno scempio, un cumulo di rifiuti e sporcizia, in un tratto che quotidianamente viene percorso sia per andare da un lato all’altro della città, sia per frequentare i campetti lì posizionati insomma una vera e propria vergogna come la maggior parte dei quartieri del capoluogo.

Ma chi di competenza – conclude Rotundo – continua ad ignorare questo spettacolo e l’Assessore al ramo a questo punto vive poco la città che lui stesso amministra ma è arrivato il momento che si faccia jn giro, tra i numerosi impegni,e prenda provvedimenti perché la nostra Catanzaro “piange”e i cittadini sono stanchi di vivere in uno stato igienico di totale abbandono”.