Legionella, il sindaco di Sellia marina: ‘Nessuna presenza del batterio nella rete idrica’

“Per come comunicato dall’Asp di Catanzaro, il caso di Legionellosi a Sellia Marina ha riguardato un’abitazione privata e che ha interessato una signora successivamente deceduta in Ospedale. Nel merito della problematica, così come prevede la Legge, ho eseguito, con puntualità e responsabilità, ogni attività amministrativa suggerita e stabilita dai servizi dell’Asp di competenza così emanando apposite Ordinanze e notiziando gli organi competenti”. Ad affermarlo è il sindaco di Sellia marina Francesco Mauro.

“A tal proposito, faccio presente altresì che, Ispettori dell’Asp (servizio Uoip e servizio Uoian) alla presenza del personale comunale, hanno eseguito i controlli, le verifiche e campionamenti di rito ed hanno riscontrato la presenza del batterio “Legionella pneumophila” solo all’interno dell’abitazione privata e nessuna presenza nelle rete idrica pubblica e, quindi, nessun possibile rischio si è ravvisato per la popolazione. Tanto si doveva, anche alla luce di commenti e sospetti, divulgati sui social e su alcuni organi di stampa”. Così sui social il sindaco di Sellia marina Francesco Mauro.