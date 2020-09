Migranti da Amantea? Sindaco di Gasperina: “Per ora non arriverà nessuno”

“Nessun migrante proveniente da Amantea arriverà nelle prossime ore a Gasperina, la situazione dovrà essere valutata attentamente e fino a quando non si chiarirà è tutto bloccato”. Lo ha detto a Catanzaroinforma Gregorio Gallello sindaco della cittadina del Catanzarese dove, secondo una proposte circolate nelle ultime ore dovrebbe essere trasferiti 31 ospiti positivi al Covid19. Tutto fermo in seguito alle perplessità del primo cittadino.

“A parte le questioni di ordine pubblico e i problemi che abbiamo riscontrato quando era sede del Cas ma ora non è una questione che è legata alle mie funzioni, noi non riteniamo che sia idonea ad ospitare i migranti. Troppo precaria e strutturalmente carente. Abbiamo effettuato un sopralluogo fatto presente queste mancanze in maniera informale della questione alla Protezione Civile regionale, a breve probabilmente ci sarà chiesto di farlo ufficialmente. Quindi attenderemo un loro provvedimento. Fino ad allora non siamo in grado di ospitare dignitosamente nessuno”.