Migranti positivi in arrivo da Amantea? Sindaco Gasperina frena, Wanda Ferro: posizione rispettabile

Tiene banco nelle ultime ore in Calabria, in riferimento alle problematiche legate, al Covid19 l’ipotesi di trasferire 31 migranti positivi dalla struttura di Amantea a un albergo in disuso del territorio di Gasperina in provincia di Catanzaro.

La notizia, riportata dal quotidiano online la Nuova Calabria ha suscitato la perplessità di diversi sindaci e in particolare dal primo cittadino proprio di Gasperina Gregorio Gallella che ha parlato senza mezzi termini di una carenza di requisiti dello stabile scelto. Una presa di posizione che secondo il deputato Fdi Wanda Ferro “merita la massima attenzione. Al di là delle ipotesi legittimamente vagliate dalle autorità sanitarie regionale e dalle forze dell’ordine, i rilievi mossi dal primo cittadino di Gasperina sembrano essere piuttosto seri, soprattutto laddove si fa notare la mancanza di importanti certificazioni in materia di sicurezza dell’ex albergo, posseduto da un privato che ha partecipato all’avviso regionale”. L’emergenza – prosegue Ferrò – -non può cancellare basilari norme dell’ordinamento giuridico.L’iniziativa di redistribuzione di casi positivi a Gasperina presenta criticità che appaiono difficilmente superabili in tempi brevi.

Ragione per la quale sarebbe più opportuna l’individuazione di una soluzione diversa, rispettosa delle regole e della trasparenza delle decisioni. Senza dimenticare la sicurezza e la serenità della popolazione residente, già provata dalla convivenza con il Covid-19. La tematica della gestione dei migranti positivi in isolamento domiciliare non può essere lasciata alle sole forze regionali o, peggio ancora, a quelle delle piccole comunità. Il Governo aveva promesso attenzione, ma come al solito si è voltato dall’altra parte”.