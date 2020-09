Soverato, cinghiali avvistati a pochi passi dal lungomare

Siamo circondati. Sembra una frase ironica e invece è una triste realtà. Giorno e notte, circondati da cinghiali. Segnalazioni nelle scorse settimane dal quartiere Corvo e ieri da Viale Europa, non certo occasionali ma praticamente quotidiane. Al Corvo pare che un paio di grossi cinghiali abbiano dimora fissa e a tarda sera non rinuncino alla passeggiata. Ieri qualche altro animale della stessa specie ha fatto visita a Soverato in pieno giorno: almeno in due si sono fatti trovare a pochi metri dall’Istituto delle suore, praticamente alle spalle del lungomare. Qualche passante ha avuto paura, qualcun altro ha immortalato tutto con il telefonino. Video da vedere, assolutamente.