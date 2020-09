“Tu l’hai stipata”, prima la minaccia e poi i pugni e i calci. Notte da arancia meccanica nel quartiere marinaro

“Tu l’hai stipata” e poi giù le botte. Tante da costringere una donna di 29 anni a ricorrere alle cure del pronto soccorso nella notte tra domenica e lunedì e poi a presentare denuncia querela presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

L’AGGRESSIONE PER FUTILI MOTIVI

I fatti nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere marinaro davanti ad un noto locale. La donna era in compagnia di alcuni amici, quando una sua conoscente le si è avvicinata per parlarle e salutarla. Dopo un po’ un’altra donna si è avvicinata al piccolo gruppo, sollecitando la seconda ragazza ad andar via perché si era fatto tardi. La ventinovenne, rivolgendosi alla terza donna, le avrebbe detto che non c’era alcun problema, l’amica in comune l’avrebbe riportata lei a casa. A quel punto la donna ha iniziato ad inveire aggredendo, secondo quanto riportato in denuncia, la 29enne, tirandola dai capelli, sferrandole un pugno e colpendola anche quando lei era a terra. Giunto sul posto il fratello della vittima dell’aggressione la donna è stata accompagnata in ospedale dove le è stato refertato un trauma cranico.