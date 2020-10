Chiesa del Rosario: omaggio alla Vergine che salvò la città con San Vitaliano

Domenica 4 ottobre nella Chiesa del Rosario in Catanzaro alle ore 12 sarà intronizzata all’altare maggiore la Venerata Statua della Vergine del Rosario che salvo la città insieme al Santo Patrono Vitaliano nel 1857, ‘ab asiatico morbo’. Recita della Supplica e Santa Messa in suffragio dei rettori, confratelli dell’Arciconfraternita e di tutti i defunti che riposano nel cimitero urbano. La Madonna, in questo tempo, di emergenza, ci attende con le parole dette al veggente Micarello: ‘Quando guardi i miei occhi, ti dono le mie carezze e una goccia di Paradiso.’