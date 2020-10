Covid-19, positivo un collaboratore di una palestra del quartiere Lido. Altro caso a Roccelletta

Un aiuto istruttore di una palestra del quartiere Lido è risultato positivo al covid-19. Per questo motivo il titolare della struttura, che sarà sottoposto a tampone insieme all’intero staff e alle persone che sono entrate in diretto contatto con la persona contagiata, ha deciso di chiudere la palestra in via precauzionale.

Un altro caso, legato alla catena dei contagi del Comalca, si è registrato nel Comune di Borgia in località Roccelletta. A darne notizia è stato il sindaco Elisa Sacco. “Il soggetto risultato positivo in data odierna era già in isolamento da lunedì in attesa di eseguire il tampone e sta ricostruendo i contatti insieme al Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro. Vi aggiorneremo appena avremo notizie più dettagliate”, ha fatto sapere il primo cittadino.