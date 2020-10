Distrazione fondi Fondazione Field, sei anni di reclusione al presidente Domenico Barile

Il presidente della Fondazione Field Domenico Barile è stato condannato a sei anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali per peculato. La vicenda è relativa alla distrazione dei fondi dell’ente in house delle Regione Calabria. I sei anni di reclusione- si legge nel dispositivo firmato dal giudice Alfredo Ferraro sono determinati dalla riduzione della pena per la scelta del rito, quello abbreviato e dalla concessione della attenuanti generiche “in regime di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata infraquinquennale”.

Per Barile anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca del denaro “nella disponibilità del condannato o in mancanza di beni mobili e immobili” fino al raggiungimento della somma di oltre 415mila euro per i previsti risarcimenti.

Altre somme saranno da liquidarsi in separato giudizio alla Regione, che si è costituita parte civile e che è rappresentata dall’avvocato Antonio Lomonaco. Assolti “perché il fatto non sussiste” gli altri imputati Alfio Pisani, Onofrio Maragò, Raffaele Manfredi.