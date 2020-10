Si è concluso ieri a Roccella Ionica Reggio Calabria il primo trofeo dell’arte bianca e delle eccellenze calabresi ad ospitare l’evento l’hotel Parco dei Principi dove ha visto numerose Sfide con amore e passione per il proprio lavoro di numerosi pizzaioli scesi in campo per farsi valere, due giurie composte da 10 persone tutte professionisti nel settore hanno avuto l’arduo compito di giudicare A ognuno il suo capolavoro.

Tra questi si è fatta spazio una Chef Pizza professionista da oltre vent’anni nel settore Maria Mungo titolare del ristorante pizzeria Km Zero Il Segreto della Luna sito a Borgia Catanzaro è tornata alla ribalta aggiudicandosi il primo posto categoria classica con la sua pizza innovativa Antichi Sapori. Un anno fa È salita sul podio con 2 vittorie A livello mondiale aggiudicandosi il terzo posto, l’arte bianca e la sua grande passione l’hanno vista crescere notevolmente in questo settore che dire… per scoprire Antichi Sapori… non vi resta che andare ad assaggiare la sua pizza e la sua cucina a km zero. Maria Mungo fa parte del Mpi Movimento Pizzaioli Italiani.