Sellia Marina, il sindaco annuncia su facebook il primo caso di covid-19

Purtroppo devo comunicarvi il primo caso di positività al Covid-19 nel nostro Comune. E’ quanto scrive il sindaco di Sellia Marina, Francesco Mauro, sul suo profilo facebook.

Si tratta di un ragazzo di 35 anni! Ho già avuto modo di contattarlo, è asintomatico, sta bene, vive da solo in un’abitazione sita in zona periferica ed isolata rispetto al centro abitato.

Ha già dichiarato che, specialmente in questo periodo, non ha frequentato Sellia Marina se non per pernottare perché, durante il giorno, lavora fuori sede.

È una positività riscontrata con molta probabilità al Comalca (Centro Agroalimentare) di Catanzaro.

Ho manifestato, vicinanza, solidarietà e disponibilità ad accogliere ogni richiesta e/o necessità.

Gli auguriamo tutti ogni bene e che rientri presto dal Covid!

L’occasione – conclude Mauro – per fare un appello alla Comunità di stare tranquilla e di assumere un atteggiamento di sempre più responsabilità rispettando le indicazioni anticontagio Covid_19 .