Siulp e Fsp commemorano i “figli delle stelle” uccisi a Trieste

Le Segreterie Provinciali di Catanzaro dei Sindacati di Polizia Siulp e dell’Fsp, in occasione dell’anniversario della morte dei colleghi Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, barbaramente uccisi il 4 ottobre di un anno fa nella Questura di Trieste, organizzano, per domani 2 ottobre alle ore 9.00, la commemorazione in ricordo dei “figli delle stelle” con una deposizione di fiori alla lapide dei Caduti della Polizia di Stato, presso il Centro Polifunzionale.

Al momento di riflessione sarà presente anche il Questore di Catanzaro Mario Finocchiaro.