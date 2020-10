Anas: aperta al traffico la rotatoria sulla Ss18 ad Acconia di Curinga

Anas (Gruppo FS Italiane) ha aperto oggi al traffico la rotatoria sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ in località Acconia di Curinga in provincia di Catanzaro.

L’opera, significativa e necessaria per la sicurezza della circolazione, testimonia il rapporto di collaborazione e sinergia di Anas con gli Enti e il territorio, al quale è rivolta sempre massima attenzione. Il nuovo svincolo, permetterà l’eliminazione dei punti di conflitto delle correnti veicolari che attraversano le arterie, innalzando i livelli di sicurezza e la percorribilità tra la strada comunale per Curinga e la SS18, grazie anche ad un impianto di illuminazione a led. Il lavoro, progettato dal Comune di Curinga, finanziato dalla Regione Calabria e realizzato da Anas per un importo di 2 milioni e 400 mila euro.

