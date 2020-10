Coronavirus Pugliese-Ciaccio, 9 nuovi contagi in Calabria centrale. Di questi, sette in provincia di Catanzaro

Sono 9 i nuovi contagi al Coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro su 811 tamponi processati,uno dei numeri più alti dall’inizio dell’emergenza.

Dei nuovi casi ben 7 sono in provincia di Catanzaro, gli altri due intercettati nel Vibonese. Nel dettaglio 585 test sono stati eseguiti in provincia di Catanzaro, 87 nel Crotonese e 139 in provincia di Vibo.

Oltre ai 9 nuovi contagi altri 4 tamponi positivi di soggetti già contagiati e per cui è stata confermata positività.