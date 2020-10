Droga in via Sardegna, arrestato un affiliato a quello che era il gruppo criminale di Santino Mirarchi

Si conferma piazza di spaccio la zona sud della città. Durante un capillare controllo dei carabinieri della Compagnia di Catanzaro, stamattina in via Sardegna è stato tratto in arresto un uomo, già noto alle forze dell’ordine per essere un affiliato del gruppo criminale che faceva capo a Santino Mirarchi. Il suo nome era già presente nell’operazione Passo di Salto. Insieme a S.D sarebbe stata fermata un’altra persona. Per entrambi la contestazione è quella di spaccio.